القبض على 3 لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

تلقى مركز شرطة كوم حمادة، بلاغًا من المدعو "هـ. ر. ر" 38 عامًا، مقيم قرية كفر العيص، دائرة المركز ضد "ا. م. ع" 41 عامًا، عامل، مقيم بذات الناحية، بالتنقيب عن الآثار بمنزله الملاصق له، وأبدى تخوفه من حدوث تصدعات بمنزله.

بالانتقال والفحص، ألقي القبض على المذكور، وبرفقته كلًا من "م. ف. م" 37 عامًا، عامل ومقيم قرية بيبان، و"م. ز. ا" 33 عامًا، موظف ومقيم قرية بريم، دائرة المركز حال قيامهم بالحفر داخل منزل الأول، ووجود حفرة دائرية الشكل قطرها متر، بعمق 4 أمتار، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر عبارة عن "ماسورة حديدية، وسلم حبل، وخطاف".

بمواجهة المتهمين، أنكروا تنقيبهم عن الآثار، وقرروا بحفرهم لعمل بئر صرف صحي للمنزل، تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.