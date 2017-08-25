قبل العيد.. 4 وصفات منزلية بسيطة لتلميع أثاثك

كتب - هشام عواض:

تشهد البيوت المصرية هذه الفترة حالة من الاستعدادات بقدوم العيد ومنها تنظيف المنزل وترتيبه، ومن الأمور التي تحرص عليها المرأة أن يكون بيتها له بريق جمالي ومنها الأثاث، وهناك عدة طرق لإعادة البريق لأثاثك، بحسب موقع "cleanipedia"، وهي:

- الخل

يضفي الخل بريق رائع على الخشب، وذلك بخلط كوب ماء مع كوب خل وانقلي الخليط إلى زجاجة رذاذ واضيفي ملعقة من زيت الزيتون، ثم امزجه في زجاجة ورشي الخليط على الخشب ثم افركي بقطعة قماش نظيفة.

- زيت جوز الهند

زيت جوز الهند له فوائد عديدة للجمال والبشرة، كما أنه مفيد لمنزلك في تلكيع الأثاث، وذلك بوضع ملعقة كبيرة منه على قطعة قماش نظيفة وفرك الخشب بشكل دائري.

- زيت الزيتون

زيت الزيتون أيضاً له ميزة لمنزلك، ولتستفادي به في التلميع، عليك خلط نصف كوب من زيت الزيتون مع كوب من الليمون. ثم ضعي الخليط في زجاجة رذاذ ورُجّي الزجاجة جيدًا. وبعد ذلك ضعي من الخليط على قطعة قطنية ونظفي الخشب جيدًا، خصوصًا أن هذا الخليط يعيد للخشب رونقه.

- شمع العسل

هذه الخلطة فعالة جدًا في تلميع الأثاث الخشبي، وما تحتاجين لفعله هو خلط كوب من شمع العسل مع نصف كوب من زيت الزيتون وبعض قطرات الزيت العطري. استخدمي هذه الخلطة على الأثاث.