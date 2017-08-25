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بالصور.. هذا "البنطلون" سيكون رفيقك للخريف

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مصراوي Masrawy

بالصور.. هذا "البنطلون" سيكون رفيقك للخريف

12:03 م الجمعة 25 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم

للمحجبات.. فستان الورود المفتوح لطلَة جذابة

الألبوم التالى

للمحجبات.. فستان الورود المفتوح لطلَة جذابة

كتبت- هاجر حاتم:

اختلفت كثيرًا صيحات "البناطيل" الجينز المعتادة، في السنوات الأخيرة، على منصات عروض الأزياء العالمية، مثل "جيفنشي"، و "zara"، وغيرها، التي ظهر فيها استخدام تطريزات الورود، وتداخل الأقمشة.

ولم يعتمد المصممون على ستايل محدد للجينز، بل ظهر الجينز الواسع الـ "boyfriend" و الضيق، مع تداخل الأقمشة الاخرى مثل "التول" و الدانتيل، والشراشيب.

وبهذا الألبوم نستعرض لك أكثر من ستايل مختلف لهذه الصيحة، التي تستمر معك للخريف المقبل، من موقع pintrest.

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