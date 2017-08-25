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الرئيس الألماني يحيي ذكرى ضحايا الهولوكوست في ليتوانيا

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مصراوي Masrawy

الرئيس الألماني يحيي ذكرى ضحايا الهولوكوست في ليتوانيا

12:22 م الجمعة 25 أغسطس 2017

الرئيس الألماني يحيي ذكرى ضحايا الهولوكوست في ليتوانيا

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير

فيلينوس- (د ب أ):

أحيا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، برفقة زوجته إلكه بودنبندر، ذكرى ضحايا الجرائم النازية إبان الحرب العالمية الثانية، بزيارة النصب التذكاري للضحايا في منطقة بانرياي القريبة من العاصمة الليتوانية فيلينوس.

وقال شتاينماير، اليوم الجمعة، إن بانرياي "مكان للخزي بالنسبة لنا نحن الألمان، لكنه أيضا يمثل ذكرى واعظة لنا".

يذكر أن نحو 120 ألف شخص قتلوا رميا برصاص القوات النازية ومعاونيهم من الليتوانيين، خلال الاحتلال الألماني لليتوانيا في الفترة من 1941 حتى 1944.

تجدر الإشارة إلى أن شتاينماير أول رئيس ألماني يزور هذا النصب.

وقال شتاينماير: "الذكرى بهذا المكان كانت غائبة لفترة طويلة".

ووضع الرئيس إكليلا من الزهور على النصب. ورحب بالرئيس ممثلون عن الجالية اليهودية في بانرياي.

يذكر أنه كان من بين الضحايا 70 ألف يهودي على الأقل، ولقوا حتفهم رميا بالرصاص وحرقا في مقابر جماعية.

وكان معظم الضحايا ينحدرون من فيلينوس، التي كان يطلق عليها في ذلك الحين "القدس الأوروبية" بسبب العدد الكبير من اليهود وثقافتهم المنتشرة بها.

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مصراوي Masrawy

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