أخبار عاجلة

الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية -
إضراب نائب رئيس مدينة الدلنجات داخل المستشفى المركزي -
محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي -
التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن -
طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب -
مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك -
8550 عضوًا صوتوا على لائحة الأهلي الجديدة (صور) -
عمومية الاتحاد السكندري تعتمد لائحة النادي بحضور تاريخي -
500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان -
وزير الخارجية اليمني: طهران سبب أزمة اليمن ولا يمكن أن تكون جزءًا من الحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس وزراء استراليا يؤكد ضرورة التغلب على داعش في الفلبين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس وزراء استراليا يؤكد ضرورة التغلب على داعش في الفلبين

12:20 م الجمعة 25 أغسطس 2017

رئيس وزراء استراليا يؤكد ضرورة التغلب على داعش في الفلبين

رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم تيرنبول

سيدني- (د ب أ):

ذكر رئيس الوزراء الاسترالي، مالكولم تيرنبول، اليوم الجمعة، أنه يجب التغلب على تنظيم داعش في مدينة ماراوي جنوبي الفلبين، وإلا فإنه يمكن أن تصبح المدينة عاصمة لداعش في جنوب شرق آسيا.

وامتنع تيرنبول عن الرد على مقطع جديد، صادر عن داعش يصف استراليا بأنها كلب حراسة للولايات المتحدة في المنطقة، لكنه قال إنه "من المهم للغاية" أن يتم هزيمة التنظيم في الفلبين، لانه يجذب مقاتلين أجانب إلى صفوفه.

وقال تيرنبول في تصريح لقناة "3.إيه.دبليو" الاذاعية التي تبث في ملبورن "من المحتمل أن يشكل ذلك تهديدا لاستقرار المنطقة، وبالتالي تهديدا لاستراليا".

وأضاف تيرنبول أن استراليا ستواصل تقديم معونات إلى الفلبينية، من بين ذلك طائرتا استطلاع طراز "بي.3 أوريون"، تعملان لدى الجيش الفلبيني.

لكنه تابع أنه بينما تؤيد استراليا الحكومة الفلبينية في قتالها ضد داعش، أعرب عن أسفه إزاء عمليات القتل خارج نطاق القضاء في الحملة ضد تجار المخدرات، التي أمر بها رئيس الفلبين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل 14 شخصا جراء سقوط حافلة في البحر بروسيا

    أخبار

  • استدعاء الجيش الصيني لمساعدة مكاو في جهود الانقاذ بعد إعصار قوي

    أخبار

  • اليابان تفرض عقوبات على كيانات وأفراد يدعمون

    أخبار

  • وزير الداخلية الألماني لا يستبعد محاولة روسيا التأثير على الانتخابات

    أخبار

إعلان

b37fdc1627.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
المفتي: من فاته الوقوف بـ«عرفة» فاته الحج كله (فيديو)

المفتي: من فاته الوقوف بـ«عرفة» فاته الحج كله (فيديو)

ارتفاع أسعار الأضاحي ببورسعيد.. ومسؤول: الحكومة مابتاخدش رأينا (صور)

ارتفاع أسعار الأضاحي ببورسعيد.. ومسؤول: الحكومة مابتاخدش رأينا (صور)

«نيسان» تواصل دعاياها لسيارتها الكهربائية «ليف» (فيديو)

«نيسان» تواصل دعاياها لسيارتها الكهربائية «ليف» (فيديو)

كيف تخلصت وزارة البيئة من شحنة "اللاندين" السام المخزنة منذ 18 عامًا؟ -فيديو

كيف تخلصت وزارة البيئة من شحنة "اللاندين" السام المخزنة منذ 18 عامًا؟ -فيديو