رئيس وزراء استراليا يؤكد ضرورة التغلب على داعش في الفلبين

سيدني- (د ب أ):

ذكر رئيس الوزراء الاسترالي، مالكولم تيرنبول، اليوم الجمعة، أنه يجب التغلب على تنظيم داعش في مدينة ماراوي جنوبي الفلبين، وإلا فإنه يمكن أن تصبح المدينة عاصمة لداعش في جنوب شرق آسيا.

وامتنع تيرنبول عن الرد على مقطع فيديو جديد، صادر عن داعش يصف استراليا بأنها كلب حراسة للولايات المتحدة في المنطقة، لكنه قال إنه "من المهم للغاية" أن يتم هزيمة التنظيم في الفلبين، لانه يجذب مقاتلين أجانب إلى صفوفه.

وقال تيرنبول في تصريح لقناة "3.إيه.دبليو" الاذاعية التي تبث في ملبورن "من المحتمل أن يشكل ذلك تهديدا لاستقرار المنطقة، وبالتالي تهديدا لاستراليا".

وأضاف تيرنبول أن استراليا ستواصل تقديم معونات إلى الحكومة الفلبينية، من بين ذلك طائرتا استطلاع طراز "بي.3 أوريون"، تعملان لدى الجيش الفلبيني.

لكنه تابع أنه بينما تؤيد استراليا الحكومة الفلبينية في قتالها ضد داعش، أعرب عن أسفه إزاء عمليات القتل خارج نطاق القضاء في الحملة ضد تجار المخدرات، التي أمر بها رئيس الفلبين.