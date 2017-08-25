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محكمة ألمانية تقضي ببقاء تونسي مشتبه في صلته بالإرهاب في سجن الترحيلات

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مصراوي Masrawy

محكمة ألمانية تقضي ببقاء تونسي مشتبه في صلته بالإرهاب في سجن الترحيلات

12:17 م الجمعة 25 أغسطس 2017

محكمة ألمانية تقضي ببقاء تونسي مشتبه في صلته بالإرهاب في سجن الترحيلات

فرانكفورت- (د ب أ):

قضت محكمة ألمانية ببقاء تونسي مشتبه في صلته بالإرهاب في سجن الترحيلات.

ورفضت محكمة مدينة فرانكفورت - بحسب بيانات متحدث باسمها اليوم الجمعة- بذلك طعن تقدم به التونسي هيكل إس. على قرار محكمة ابتدائية بإيداعه سجن الترحيلات.

ورأت المحكمة أن القرار، الذي أصدرته المحكمة الابتدائية، جائز قانونا، مضيفة أن البت في قانونية ترحيل التونسي بناء على المادة رقم (58 إيه) من قانون الإقامة من اختصاص المحكمة الإدارية الاتحادية في لايبتسيج.

وذكرت المحكمة أن الحبس الاحترازي يهدف إلى تجاوز الفترة لحين إصدار المحكمة الإدارية الاتحادية قرارها.

وتدرس محامية هيكل إس. الطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية في كارلسروه.

تجدر الإشارة إلى أن المادة (58 إيه) من قانون الإقامة تجيز للسلطات الألمانية ترحيل لاجئين درءا لمخاطر إرهابية.

وكانت المحكمة الإبتدائية في فرانكفورت أمرت بإيداع التونسي سجن الترحيلات حتى 23 تشرين أول/أكتوبر المقبل، تلبية لطلب من هيئة شؤون الأجانب.

وكانت الهيئة تقدمت بهذا الطلب، بعدما ألغت المحكمة الاتحادية الألمانية قرارا باستمرار إيداع التونسي السجن على ذمة التحقيق، عقب ستة أشهر من اعتقاله بسبب عدم كفاية الأدلة على اتهامه بالتخطيط لشن هجمات في ألمانيا.

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مصراوي Masrawy

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