سياسي ألماني بارز يطالب بتأسيس مراكز لاستقبال اللاجئين في مصر ومالي والنيجر
سياسي ألماني بارز يطالب بتأسيس مراكز لاستقبال اللاجئين في مصر ومالي والنيجر
12:13 م الجمعة 25 أغسطس 2017
ارشيفية
برلين- (د ب أ):
بسبب الوضع الكارثي للاجئين في ليبيا، طالب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، بتأسيس مراكز لاستقبال اللاجئين في دول أفريقية متاخمة للحدود الليبية.
وقال توماس أوبرمان، في تصريحات لصحيفة "هانوفرشه ألجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: "يتعين علينا توفير آماكن آمنة في دول مجاورة لليبيا تتمتع باستقرار أكبر مثل مالي والنيجر ومصر، لنحول بين اللاجئين ومهربي البشر".
وأوضح توماس أنه يمكن توفير الدعم للاجئين في هذه المراكز وإرشادهم لإمكانيات بديلة عن الفرار.
كما جدد أوبرمان مطلب حزبه بسن قانون للمهاجرين بغرض العمل، منذرا بإمكانية إلغاء مخصصات مالية لدول في الاتحاد الأوروبي حال رفضها تطبيق توزيع عادل للاجئين.
وقال أوبرمان: "يتعين أن تحصل الدول، التي لا تريد استقبال لاجئين من اليونان وإيطاليا، على أموال أقل (من مخصصات الاتحاد)".
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