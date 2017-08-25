هجوم على مسجد للشيعة في العاصمة الأفغانية كابول
هجوم على مسجد للشيعة في العاصمة الأفغانية كابول
12:09 م الجمعة 25 أغسطس 2017
الشرطة الافغانية
القاهرة - (مصراوي):
أكدت شرطة العاصمة الأفغانية كابول أن مسجدًا للشيعة تعرض لهجوم من قبل مسلحين اليوم الجمعة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان أن تفجيرًا استهدف المسجد ومن ثم وقع تبادل لإطلاق النار بين المهاجمين والشرطة.
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