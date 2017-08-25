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هجوم على مسجد للشيعة في العاصمة الأفغانية كابول

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مصراوي Masrawy

هجوم على مسجد للشيعة في العاصمة الأفغانية كابول

12:09 م الجمعة 25 أغسطس 2017

هجوم على مسجد للشيعة في العاصمة الأفغانية كابول

الشرطة الافغانية

القاهرة - (مصراوي):
أكدت شرطة العاصمة الأفغانية كابول أن مسجدًا للشيعة تعرض لهجوم من قبل مسلحين اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان أن تفجيرًا استهدف المسجد ومن ثم وقع تبادل لإطلاق النار بين المهاجمين والشرطة.

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مصراوي Masrawy

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