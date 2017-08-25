المحكمة العليا بتايلاند تقضي بسجن وزير التجارة السابق 42 عاما بانكوك- (أ ش أ): قضت المحكمة العليا في تايلاند اليوم، الجمعة، بسجن وزير التجارة السابق "

بانكوك- (أ ش أ):

قضت المحكمة العليا في تايلاند اليوم، الجمعة، بسجن وزير التجارة السابق "بونسونج تيريابيروم" لمدة 42 عاما، لإدانته بتزوير صفقات الأرز بين حكومتي تايلاند والصين في عام 2013.

وذكر راديو "صوت أمريكا" أن تيريابيروم كان قد شغل منصب وزير تجارة تايلاند في حكومة رئيسة الوزراء السابقة "ينجلاك شيناواترا".

وكانت المحكمة العليا في تايلاند قد أصدرت - في وقت سابق اليوم - مذكرة اعتقال بحق شيناواترا في اتهامات تتعلق بالإهمال بشأن سياستها في دعم أسعار الأرز التي كلفت البلاد مليارات الدولارات ، وأرجأت إصدار الحكم عليها إلى يوم 27 سبتمبر المقبل، وذلك بعدما تخلفت عن حضور جلسة النطق بالحكم بدعوى مرضها.​