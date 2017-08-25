أكثر من 3 آلاف عضو يصوتون في «عمومية الأهلي» قبل صلاة الجمعة

التحرير

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توقفت عملية التسجيل في الجمعية العمومية للأهلي في مقر النادي بمدينة نصر للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي مؤقتًا أثناء صلاة الجمعة.

ويؤدي القضاة وأعضاء النيابة الإدارية الصلاة في الخيم الخاصة بالتصويت على اللائحة.

وعلم «التحرير»، من مصدر في اللجنة المشرفة، أن أكثر من 3 آلاف عضوًا قاموا بالتصويت على اللائحة حتى الآن.

وشهدت الساعات الاولى من بدء التسجيل إقبالًا كثيفًا من الأعضاء للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.( طالع الصور والتفاصيل)

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ويكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 8% من إجمالي أعضاء النادي والمقدر بـ12.500 عضو،ويتم العمل بلائحة الأهلي الخاصة حال موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالجمعية على إقرار اللائحة.

وتقام الجمعية العمومية للأهلي تحت إشراف قضائي كامل على مدار اليومين بمقري مدينة نصر والجزيرة، حيث من المقرر أن يتم تشميع صناديق التصويت على اللائحة وكشوف الحاضرين بمعرفة القضاة ونقلها من مقر مدينة نصر إلى الجزيرة.

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