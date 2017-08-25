طاهر أبوزيد وشريف عبدالمنعم يشاركان في عمومية الأهلي (صور)

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حرص طاهر أبوزيد، وزير الرياضة السابق ونجم الكرة السابق بالنادي الأهلي، على الحضور والمشاركة في الجمعية العمومية للنادي اليوم الجمعة بمقر النادي في مدينة نصر.

وحرص وزير الرياضة السابق ونجم الكرة السابق بالنادي الأهلي، على تسجيل حضوره قبل دقائق من وقف التسجيل بسبب إقامة صلاة الجمعة؛ وذلك من أجل المشاركة في التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.

كما شارك شريف عبدالمنعم، لاعب الأهلي السابق، وقال إن حضور أعضاء الجمعية العمومية للنادي اليوم وغدًا، يحدد مصير الرياضة المصرية كلها، وليس مصير الأهلي فقط.

وأضاف عبدالمنعم أن الأهلي سيظل كبيرًا بأعضائه وإنجازاته، متمنيًا أن تكتمل جمعيته الخاصة من أجل أن تُقر اللائحة الجديدة.

وشهدت الساعات الاولى من بدء التسجيل إقبالًا كثيفًا من الأعضاء للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.(طالع الصور والتفاصيل)

ويكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 8% من إجمالي أعضاء النادي والمقدر بـ12.500 عضو،ويتم العمل بلائحة الأهلي الخاصة حال موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالجمعية على إقرار اللائحة.

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وتقام الجمعية العمومية للأهلي تحت إشراف قضائي كامل على مدار اليومين بمقري مدينة نصر والجزيرة، حيث من المقرر أن يتم تشميع صناديق التصويت على اللائحة وكشوف الحاضرين بمعرفة القضاة ونقلها من مقر مدينة نصر إلى الجزيرة.

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