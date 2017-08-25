رجائي عطية: عمومية الأهلي قانونية 100%.. ولا يحق لـ«الأوليمبية» إبطالها

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قال رجائي عطية، الخبير القانوني الشهير وعضو النادي الأهلي، إنه تشرف بالمشاركة في إعداد وصياغة لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، التي سيتم التصويت عليها في اجتماع الجمعية العمومية للنادي اليوم الجمعة في مقر مدينة نصر، وغدا السبت في مقر الجزيرة.

وأوضح عطية أن اللائحة الداخلية للنادي الأهلي مثالية تماما، وأنها لا تقصي أي طرف ولا يوجد بها أي بنود تهدف لإبعاد أحد عن حقه في الترشح بالانتخابات، وأنها تمنح الفرصة لكل أعضاء النادي في الترشح.

وأشار إلى أنه خلال فترة سفره للخارج لتلقي العلاج حاول البعض استغلال ذلك؛ لخلق بلبلة بخصوص بند الـ8 سنوات، وأن المهندس محمود طاهر رئيس النادي كان حريصا على عدم وجود هذا البند؛ لإتاحة الفرصة أمام الجميع للمنافسة.

وألمح الخبير القانوني إلى أن إقامة الجمعية العمومية للنادي الأهلي على يومين وفي مقري مدينة نصر والجزيرة قانوني بنسبة 100%، ولا يتعارض مع القانون ولا يوجد ما يحول دون ذلك من الناحية القانونية، لافتا إلى أن اللجنة الأوليمبية لا يحق لها إبطال عمومية الأهلي.

وشدد عطية على أن موقف النادي الأهلي سليم وقانوني، مشيرا إلى إن هناك من يسعى إلى إثارة الأزمات، وبالتالي فعليه أن يتحمل تبعات إثارة هذه الأزمات.

وحرص رجائي عطية على المشاركة في الجمعية العمومية للنادي الأهلي والتي تقام اليوم الجمعة في مقر النادي بمدينة نصر، حيث قام بتسجيل حضوره في وقت مبكر صباح اليوم.

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كان عطية قد شارك في صياغة لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي التي يتم التصويت عليها اليوم الجمعة.

ورغم سفر الخبير القانوني الشهير للخارج للعلاج خلال الفترة الماضية، فإنه حرص على الوجود والمشاركة في التصويت على اللائحة.

وشهدت الساعات الأولى من بدء التسجيل إقبالًا كثيفًا من الأعضاء للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.(طالع الصور والتفاصيل)

وتستكمل فعاليات الجمعية العمومية غدا السبت بمقر النادي بالجزيرة، حيث يفتح باب التسجيل والتصويت من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءً.

ويكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 8% من إجمالي أعضاء النادي والمقدر بـ12.500 عضو، ويتم العمل بلائحة الأهلي الخاصة حال موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالجمعية على إقرار اللائحة.

وتقام الجمعية العمومية للأهلي تحت إشراف قضائي كامل على مدى اليومين بمقري مدينة نصر والجزيرة، حيث من المقرر أن يتم تشميع صناديق التصويت على اللائحة وكشوف الحاضرين بمعرفة القضاة ونقلها من مقر مدينة نصر إلى الجزيرة.