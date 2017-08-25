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محمود طاهر وعماد وحيد في الجمعية العمومية للأهلي (صور)

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حرص المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، وعماد وحيد، ومروان هشام، ومحمد جمال هليل، أعضاء المجلس، على الوجود في مقر النادي بمدينة نصر؛ لحضور التصويت على لائحة النظام الأساسي للأهلي.

كما وجد اللواء شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي، والكابتن عاصم السعدني مدير النشاط الرياضي، في مقر النادي بمدينة نصر؛ لحضور الجمعية العمومية الخاصة بالتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.

وحضر أيضًا جمعية الأهلي الكابتن عاصم حماد، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال، والكابتن بيسة حسني، المدير الفني لفريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي، والكابتن أشرف الفار نائب مدير النشاط الرياضي للنادي الأهلي بمقر مدينة نصر.

وشهدت الساعات الأولى من بدء التسجيل إقبالًا كثيفًا من الأعضاء للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.(طالع الصور والتفاصيل)

وتستكمل فعاليات الجمعية العمومية يوم السبت بمقر النادي بالجزيرة، حيث يفتح باب التسجيل والتصويت من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءً. 

ويكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 8% من إجمالي أعضاء النادي والمقدر بـ12.500 عضو، ويتم العمل بلائحة الأهلي الخاصة حال موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالجمعية على إقرار اللائحة. 

وتقام الجمعية العمومية للأهلي تحت إشراف قضائي كامل على مدى اليومين بمقري مدينة نصر والجزيرة، حيث من المقرر أن يتم تشميع صناديق التصويت على اللائحة وكشوف الحاضرين بمعرفة القضاة ونقلها من مقر مدينة نصر إلى الجزيرة. 

محمود طاهر - عمومية الأهلي 1

محمود طاهر - عمومية الأهلي 2

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عماد وحيد - الجمعية العمومية

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التحرير

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