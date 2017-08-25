"السياحة" تحجب أرقام نسب الحركة الوافدة.. وخبير: "خايفين من الحسد"
"السياحة" تحجب أرقام نسب الحركة الوافدة.. وخبير: "خايفين من الحسد"
12:00 م الجمعة 25 أغسطس 2017
يحيى راشد
كتب- مصطفى المنشاوي:
أكد مصدر مسئول بوزراة السياحة، أن الوزير يحي راشد أصدر قرار بمنع الحديث في وسائل الإعلام عن نسبة السياحة بمصر، في ظل التحسن الملحوظ الذي تشهده خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أن ذلك القرار يأتي ضمن خطة الوزارة المتبعة للحفاظ على ما تحقق من نجاح في عودة الحركة الوافدة، وخوفا من وقوع أحداث تضر بالقطاع.
ويرى عماري عبدالعظيم، رئيس شعبة السياحة والطيران الأسبق، أن القرار يؤثر على صناعة السياحة، وأن ما تفعله الوزارة يشبه "اللي خايف من الحسد" -وفق تعبيره.
وأضاف عماري لمصراوي، أنه لابد من الحديث عن عودة الحركة السياحية إلى معدلاتها الطبيعية في وسائل الإعلام المحلية والعالمية لبث رسائل طمأنينة للدول التي توقع حظر على مصر.
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