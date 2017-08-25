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وصول 12 ألف من حجاج الجمعيات إلى مكة.. والتضامن: الجميع بخير

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مصراوي Masrawy

وصول 12 ألف من حجاج الجمعيات إلى مكة.. والتضامن: الجميع بخير

11:56 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

وصول 12 ألف من حجاج الجمعيات إلى مكة.. والتضامن: الجميع بخير

غادة والي

كتب- مصطفى المنشاوي:

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة منذ بدء التفويج حتى اليوم الجمعة، 11701 حاجًا من إجمالي 12 ألف حاج من حجاج الجمعيات.

وأضافت والي في تصريحات اليوم، أن "جميع الحجاج بخير ولا يوجد وفيات، موضحة أنها تتابع يومياً مع البعثة الرسمية للتضامن حالة الحجاج، من خلال تيسير كافة الاجراءات وتمكينهم من أداء المناسك في سهولة ويسر وتقديم أوجه الرعاية اللازمة حتى عودتهم.

وأكد أيمن عبد الموجود، مدير مؤسسة الحج والعمرة ورئيس البعثة الرسمية لحج التضامن، أن البعثة ستنتهي اليوم من استقبال آخر أفواج حجاج الجمعيات بمكة المكرمة، موضحا أن بعثة التضامن التي يبلغ عددها 35 فردا متواجدة حاليا في مكة تعمل على رعاية الحجاج في 8 فنادق على مدار اليوم.

وكان رئيس البعثة قد تفقد جميع الفنادق المتعاقد عليها للوقوف على أية مشكلات طارئة والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للحجاج والتزام الفنادق بتعهداتها، وقد التقى خلال جولته بعدد من الحجاج واستمع لملاحظات البعض و مشكلاتهم ووجه على الفور المشرفين وعددهم 270 مشرفا يرافقون الحجاج بتفقد الوضع على مدار الساعة وتقديم كافة التيسيرات خاصة خلال أداء المناسك.

كما طالب عبد الموجود أعضاء البعثة بتذليل بعض الصعوبات التي واجهت عددا من الحجاج خاصة في مكة.

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مصراوي Masrawy

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