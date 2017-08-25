هيومان رايتس ووتش تحث كمبوديا على إنهاء مضايقة الإعلام والمنظمات غير الحكومية

بنوم بنه- (د ب أ):

حثت منظمة هيومان رايتس ووتش، اليوم الجمعة، مسؤولين كمبوديين على إنهاء المضايقة والتخويف والاجراءات القضائية ضد وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان.

جاءت الدعوة في نهاية أسبوع أمرت فيه السلطات الكمبودية المعهد الديمقراطي الوطني، وهو مجموعة عالمية مؤيدة للديمقراطية، بوقف عملياته في البلاد.

وهدد مسؤولون كمبوديون أيضا هذا الاسبوع بإغلاق صحيفة "كمبوديا ديلي" الانجليزية، ووقف بث العديد من المحطات الاذاعية، بما فيها إحدى المحطات التي يملكها أحد أعضاء حزب المعارضة ومحطات أخرى، تشغلها قناة "صوت الديمقراطية" في بنوم بنه.

وقال نائب مدير منظمة هيومان رايتس ووتش لشؤون آسيا، فيل روبرتسون، في بيان "إغلاق الحكومة الكمبودية لمنافذ إعلامية مستقلة

وجماعة محترمة تعزز الديمقراطية يظهر أن هون سين يكثف جهود كبح الانتقادات لحكمه".