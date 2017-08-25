العثور على جثة موظف بنك ملقاة على طريق فرعي في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

عثر أهالي قرية الرشايدة، التابعة لمركز العسيرات جنوبي محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، على جثة موظف ببنك التنمية والائتمان الزراعي ملقاة على جانب طريق فرعي، بذات الناحية.

وتلقى اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج، إخطارًا من عمليات النجدة بعثور الأهالي على شخص متوفى، وملقى على جانب طريق فرعي بناحية الرشايدة دائرة مركز العسيرات.

تبين أن الجثة للمدعو " ضياء أحمد مصطفى" 39 عامًا، موظف في بنك التنمية والائتمان الزراعي بسوهاج ويقيم شارع الجمهورية دائرة قسم ثان سوهاج، وبمناظرته تبين أنه يرتدي كامل ملابسة وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية به.

ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى العسيرات المركزي، وبسؤال نجل خالة المتوفى "محمود أحمد محمود" 38 عامًا حاصل على دبلوم ثانوي صناعي، قرر أن المذكور كان يعاني من مرض السكر، وعلل تواجده بالمكان لزيارة أحد أصدقائه، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 1798 إداري المركز لسنة 2017.