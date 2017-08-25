توزيع 1000 كرتونة مواد عذائية بقرى "أبنوب" في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أعلن اللواء أشرف البيه، رئيس مركز ومدينة أبنوب بأسيوط، اليوم الجمعة، توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية، من صنوق "تحيا مصر" على قرى مركز ومدينة أبنوب، بسعر 25 جنيهًا للكرتونة.

وأشار البيه إلى أن القوات المسلحة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم المواطن، وتقديم كل وسائل المساعدة المتاحة لمواجهة ارتفاع الأسعار.