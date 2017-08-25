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توزيع 1000 كرتونة مواد عذائية بقرى "أبنوب" في أسيوط

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مصراوي Masrawy

توزيع 1000 كرتونة مواد عذائية بقرى "أبنوب" في أسيوط

11:51 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

ارشيفية

أسيوط - أسامة صديق:

أعلن اللواء أشرف البيه، رئيس مركز ومدينة أبنوب بأسيوط، اليوم الجمعة، توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية، من صنوق "تحيا " على قرى مركز ومدينة أبنوب، بسعر 25 جنيهًا للكرتونة.

وأشار البيه إلى أن القوات المسلحة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم المواطن، وتقديم كل وسائل المساعدة المتاحة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

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