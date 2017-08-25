القبض على 4 متهمين بسرقة "توك توك" تحت تهديد السلاح في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقت مباحث مركز شرطة قلين بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، برئاسة العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، القبض على 4 أشخاص، بينهم ربة منزل، بعد كشف جريمتهم، بسرقة سائق "توك توك"، تحت تهديد السلاح.

وتلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قلين، بتلقيه بلاغًا من المدعو ""البرعي محمود البرعي السعيد البرعي" 23 عامًا، سائق "توك توك"، ويقيم بحي القنطرة البيضاء، دائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ، ومصابًا بجرح في الرأس، باعتداء 3 أشخاص مجهولين وسيدة، عليه بالضرب، واستيلائهم على "توك توك"، يملكه في ناحية عزبة الحارث، دائرة المركز، تحت تهديد السلاح.

شُكل فريق بحث جنائي قاده العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن كفر الشيخ، وضم الرائد هشام راشد، رئيس مباحث مركز شرطة قلين، ومعاونيه لكشف الجناة، والوقوف على حقيقة الواقعة.

وأسفرت الجهود عن أن وراء الواقعة كلًا من "محمد. أ. م. ع. س"، 24 عامًا، وشهرته "الجن"، بائع متجول، وسبق إتهامه فى عدد 12 قضية ما بين سلاح أبيض، وسرقة بالإكراه، وضرب، وكسر مراقبة، ومراقب فى القضية رقم 7197 لسنة 2011 جنايات مركز شرطة قلين "سرقة بالإكراه"، فى الفترة من 22 / 7 / 2015 حتى 22 / 7 / 2018، ويقيم بقرية نشرت، دائرة المركز.

كما تبين أن وراء الواقعة "رمضان ع. ا. ا"، 18 عامًا، سائق "توك توك"، ومصابًا بطلق ناري في الإصبع الأوسط باليد اليسرى، و"حسام. ح. ا. ع"، 19 عامًا، سائق "توك توك"، ويقيمان بنفس عنوان الأول، و"ميرفت م. م. ح" 21 عامًا، ربة منزل، وتقيم بقرية شباس عمير، دائرة المركز، وسبق اتهامها في قضيتي تحريض على الفسق، آخرهم القضية رقم 3576 لسنة 2012 جنح مركز شرطة قلين.

ودلت تحريات فريق البحث الجنائي، على أن المتهمة الرابعة، استدرجت المجني عليه، سائق "توك توك"، بعد أن استقلت مركبته، وأجرت معه اتفاقًا لتوصيلها من مدينة كفر الشيخ، إلى محل إقامتها، وأثناء السير في الطريق العام، استوقفه باقي المتهمون المذكورون على الطريق محل الواقعة، واعتدوا عليه بالضرب، وهدده المتهم الثاني بإطلاق عيار ناري، من السلاح الذي كان بحيازته، ما أدى إلى إصابته في الإصبع الأوسط باليد اليسرى، واستولوا على "التوك توك".

قاد رئيس مباحث مركز شرطة قلين، قوة من مركز الشرطة، وألقى القبض على المتهمين الأربعة، واقتادهم إلى مركز الشرطة، وبمواجهتهم بالواقعة، وبلاغ المجني عليه، أعترفوا بارتكابهم الواقعة، كما جرى ضبط "التوك توك"، المسروق، والسلاح الناري المستخدم في الواقعة، وهو عبارة عن "فرد رصاص"، بعد إرشادهم المتهمين عليه.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 17531 لسنة 2017 جنايات مركز شرطة قلين، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.