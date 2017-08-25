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الإسكان تبحث سرعة تنفيذ أبراج مدينة العلمين الجديدة مع المكاتب الاستشارية

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مصراوي Masrawy

الإسكان تبحث سرعة تنفيذ أبراج مدينة العلمين الجديدة مع المكاتب الاستشارية

11:30 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

الإسكان تبحث سرعة تنفيذ أبراج مدينة العلمين الجديدة مع المكاتب الاستشارية

وزارة الاسكان

كتبت - ندى الخولي:

عقدت قيادات وزارة الاسكان المسئولة عن متابعة تنفيذ مدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا تنسيقياً موسعًا مع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المعنية بتنفيذ مشروع أبراج المدينة للاتفاق على خطوات التنفيذ والإسراع بوتيرة العمل.

وطلب مسئولو الوزارة من المكاتب الاستشارية التى تتولى وضع تصميمات الأبراج إعداد جدول زمني مضغوط لتسليم جميع الرسومات التصميمية والتنفيذية التى تمكن المقاولين من البدء فورا في التنفيذ حيث تم الانتهاء من إعداد معظم الرسومات التصميمية وجار مراجعتها.

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