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"طيران النيل" تمنع ٢٠ حاجًا مصرياً من السفر إلى السعودية

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مصراوي Masrawy

"طيران النيل" تمنع ٢٠ حاجًا مصرياً من السفر إلى

11:16 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

النيل للطيران

كتب - طه عبيد:

منع مسئولو شركة النيل للطيران بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، سفر ٢٠ مصـريًا للحج على طائرة الشركة المتجهة إلى جدة رغم حصولهم على تأشيرات حج.

بدأت الواقعة أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة طيران النيل رقم ١٢٧، والمتجهة إلى جدة، حيث تقدم ٢٠ راكبًا لإنهاء إجراءات سفرهم بتأشيرات حج، إلا أن الشركة رفضت سفرهم، مؤكدة أن السلطات السعودية رفضت طلب الشركة بتنظيم رحلات حج لهذا العام.

وتجمع الحجاج أمام مكتب الشركة بالمطار، وحرروا محضرًا بشرطة السياحة ضد الشركة، كما رفضوا الخروج من الدائرة الجمركية، حتى يتم حل المشكلة.

وقال مصدر مسئول بالشركة، في تصريحات صحفية، إنه تم إرسال منشور من الشركة إلى شركات السياحة يفيد بأن الشركة لا تنظم رحلات حج هذا العام، ولا تطرح تذاكر حج على طائراتها، إلا أن بعض شركات السياحة تجاهلت ذلك وطرح استخراج تذاكر حج على طائراتها من خلال الإنترنت، وفوجئ الركاب بمنعهم من السفر عقب وصولهم مطار القاهرة الدولي.

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مصراوي Masrawy

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