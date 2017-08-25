فتاة تحصل على "بقشيش خيالي" مقابل هذه الفاتورة.. كم المبلغ؟

كتبت- هاجر حاتم:

من المعروف أن "البقشيش" يكون مجرد مبلغ مادي زهيد، إلا أنه هناك حظ وفير صاحب نادلة أمريكية تعمل في مطعم بولاية نيوجيرسي، تحصل على "بقشيش خيالي" مقابل وجبة لم تتعدى الـ 20 دولار.

حصلت برينا سيغيل 21 عاما على "بقيشيش" بمبلغ 1200 دولار، بعد أن دخل زوجان لتناول وجبة في أحد المطاعم، ومنحوا الفتاة ظرفًا وطلبا منها ألا تفتحه إلا بعد مغادرتهما، وفقًا لما ذكره موقع سكاي نيوز العربية.

وأكدت الفتاة عن مدى سعادتها بحصولها على هذا المبلغ، حيث قالت "أنه مازال هناك أناس لطفاء في هذا العالم".

وأضافت إنها تجهل سبب اختيارها لمنحها هذا المبلغ الضخم، الذي لم تتوقع الحصول عليه في حياتها، وأنها ستستخدمه في دفع قسطها الجامعي وشراء سيارة.