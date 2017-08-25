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ضبط 757 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية في سوهاج

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مصراوي Masrawy

ضبط 757 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية في سوهاج

11:27 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

ضبط 757 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية في سوهاج

مخالفة مرورية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

نفذت إدارة مرور سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج، اليوم الجمعة، حملات مرورية مكبرة بدائرة المديرية لتحقيق الانضباط المروري بالطرق العامة والرئيسية، وفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين.

وأسفرت الجهود عن ضبط 757 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، والرادار، ومخالفة نموذج 125 مرور، وسحب تراخيص وحجز دراجات بخارية، وحجز سيارات، وتصالح، وذلك على الطرق الإقليمية والسريعة.

وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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