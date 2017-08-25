ضبط 757 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية في سوهاج
ضبط 757 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية في سوهاج
11:27 ص الجمعة 25 أغسطس 2017
مخالفة مرورية
سوهاج – عمار عبدالواحد:
نفذت إدارة مرور سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج، اليوم الجمعة، حملات مرورية مكبرة بدائرة المديرية لتحقيق الانضباط المروري بالطرق العامة والرئيسية، وفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين.
وأسفرت الجهود عن ضبط 757 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، والرادار، ومخالفة نموذج 125 مرور، وسحب تراخيص وحجز دراجات بخارية، وحجز سيارات، وتصالح، وذلك على الطرق الإقليمية والسريعة.
وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط 59 قرصا مخدرا و3 هواتف محمولة قبل تهريبها لسجين بسوهاج
-
بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في تصادم سيارتين بسوهاج
-
ضبط 744 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية في سوهاج
-
تنفيذ 1005 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج
إعلان
إعلان