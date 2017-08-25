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بعثة أسر شهداء ومصابي "الداخلية" تغادر مطار القاهرة لأداء مناسك الحج

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مصراوي Masrawy

بعثة أسر شهداء ومصابي "الداخلية" تغادر مطار القاهرة لأداء مناسك الحج

11:27 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

مطار القاهرة

كتب – فتحي سليمان:

غادرت بعثة الحج من أسر شهداء ومصابي وزارة الداخلية، من مطار القاهرة الدولي على متن طائرة للطيران المتجهة إلى جدة لأداء مناسك الحج للعام الهجري الحالي.

وشملت البعثة الوفد الإعلامي الرسمي لوزارة الداخلية وبعض من أسر الشهداء وذوي المصابين من ضحايا العمليات الإرهابية ومن المقرر أن يتضمن برنامج الرحلة الإقامة 10 أيام بمكة المكرمة، و4 أيام بالمدينة المنورة وتعود البعثة من الأراضي المقدسة من مطار المدينة المنورة إلى القاهرة عقب انتهاء الرحلة.

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن ذلك يأتي في إطار قيام الدولة بتقديم كامل أوجه الرعاية لهم واهتمامها بتكريمهم.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن جميع حجاج قرعة وزارة الداخلية وصلوا للأراضي المقدسة، بعد اكتمال تفويج 22 ألف حاج لأداء الفريضة، وتم تسكينهم في غرف فندقية معظمها بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة، كما تم توفير أتوبيسات مكيفة لنقل الحجاج الذين يقيمون في فنادق تبعد كيلو متر عن صحن الحرم المكي.

وأضاف المصدر أنه يوجد 30 واعظا لإعطاء دروس دينية وشرح مناسك الحج، والرد على الأسئلة وإصدار الفتاوى والأحكام.

تابع المصدر أنه تم الفصل بين السيدات والرجال لأول مرة في المحاضرات الدينية، خاصة أن هناك سيدات يرغبن في طرح أسئلة معينة تخص المرأة ويخجلن من وجود الرجال لذلك تم تخصيص أماكن لهن لتلقى المحاضرات بعيداً عن الرجال.

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