"المرور" تغلق طريق مجرى السيل بالمعصرة بسبب هبوط أرضي
"المرور" تغلق طريق مجرى السيل بالمعصرة بسبب هبوط أرضي
11:20 ص الجمعة 25 أغسطس 2017
صورة ارشيفية
كتب- فتحي سليمان:
أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الجمعة، طريق مجرى السيل في مدخل منطقة المعصرة المؤدي لكورنيش النيل، وذلك عقب حدوث هبوط أرضي مفاجئ بالطريق.
وتلقى اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من الخدمات المرورية، يفيد حدوث هبوط أرضي مفاجئ بالطريق المشار إليه.
واتخذ رجال المرور عدة إجراءات احترازية؛ تجنبًا لوقوع أي حوادث، وانتقلت الأجهزة المعنية، وتبين أن الهبوط حدث نتيجة لتصدع الطبقة الأسفلتية.
ونتج عن الهبوط توقف الحركة المرورية وازدحام بالطرق المؤدية إلى كورنيش النيل من المعصرة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
النشرة المرورية.. انتشار مروري بمحاور القاهرة والجيزة وكثافات متوسطة
-
حركة المرور.. سيولة مرورية بوسط البلد و15 مايو والهرم ومحور التسعين
-
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل بسيارتين ملاكي بطريق الاوتوستراد
-
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم أتوبيسين أعلى كوبري حدائق القبة
إعلان
إعلان