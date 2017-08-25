"المرور" تغلق طريق مجرى السيل بالمعصرة بسبب هبوط أرضي

كتب- فتحي سليمان:

أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الجمعة، طريق مجرى السيل في مدخل منطقة المعصرة المؤدي لكورنيش النيل، وذلك عقب حدوث هبوط أرضي مفاجئ بالطريق.

وتلقى اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من الخدمات المرورية، يفيد حدوث هبوط أرضي مفاجئ بالطريق المشار إليه.

واتخذ رجال المرور عدة إجراءات احترازية؛ تجنبًا لوقوع أي حوادث، وانتقلت الأجهزة المعنية، وتبين أن الهبوط حدث نتيجة لتصدع الطبقة الأسفلتية.

ونتج عن الهبوط توقف الحركة المرورية وازدحام بالطرق المؤدية إلى كورنيش النيل من المعصرة.​