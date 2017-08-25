«سكاي سبورتس»: مانشستر يونايتد أفضل بدون إبراهيموفيتش

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أشار بول ميرسون اللاعب الإنجليزي السابق والمحلل الحالي في شبكة سكاي سبورتس الرياضية بأن مانشستر يونايتد يقدم حاليًا مستويات أفضل بكثير بدون اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وأوضح ميرسون أن مانشستر يونايتد يمتلك فرصة أفضل للتتويج بالدوري الإنجليزي بدون إبراهيموفيتش، وذلك بعدما وقع اللاعب السويدي على عقد جديد مع اليونايتد أمس لمدة عام.

وأكد ميرسون أن مانشستر يونايتد يتمتع بالقوة الهجومية الكبيرة الأن في ظل وجود المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، بينما يبطيء اللاعب السويدي من هجمات الشياطين الحمر كثيرًا.

وأشار ميرسون إلى إبراهيموفيتش يعد أسطورة كروية بكل تأكيد، بالنظر إلى تتويجه بالألقاب في 7 دول مختلفة، وهو أمر من المستحيل تحقيقه بالصدفة، ولكنه يرى بأن مانشستر أفضل بكثير بدونه على الرغم من كونه من أبرز المحبين لإبرا.

شاهد أيضا

وأوضح ميرسون أنه في الوقت الذي يرى البعض أن إبراهيموفيتش قدم مستوى مميز للغاية مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي بعدما سجل 28 هدفًا في جميع المسابقات، إلا أن الشياطين الحمر لم يتوجوا باللقب بل ولم ينافسوا عليه من الأساس.

وأضاف ميرسون أن مانشستر حاليًا يتمتع بقوة هجومية ضاربة بتواجد كل من بول بوجبا وروميلو لوكاكو وماركوس راشفورد وهنريك مخيتاريان، وهم لاعبون يتميزون بالسرعة الكبيرة التي يصعب على الخصوم مجارتها وذلك على عكس الموسم الماضي الذي كان فيه هجوم مانشستر بطيء للغاية.

وأعرب ميرسون عن خوفه الشديد من أن تبدأ جماهير اليونايتد بإطلاق الصافرات ضد لوكاكو عندما يفشل في تسجيل الأهداف لمباراتين متتاليتين، وحينها ستهتف باسم إبراهيموفيتش وهو أمر سيؤثر بشدة على مسيرة اليونايتد في الدوري.