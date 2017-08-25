مواجهات الانتقام ترسم ملامح قرعة دوري أبطال أوروبا

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أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا التي أجريت أمس في الإمارة الفرنسية موناكو عن مواجهات انتقامية في دور المجموعات للمسابقة الأعرق على صعيد القارة الأوروبية.

وستكون البداية من المجموعة الأولى التي تضم كل من بازل وبنفيكا وسيسكا موسكو ومانشستر يونايتد.

ففي موسم 2011- 2012، وقع كل من مانشستر يونايتد وبازل في المجموعة الثالثة وتواجه الفريقين في الجولة الأخيرة في سويسرا، وكان اليونايتد بحاجة إلى نقطة وحيدة للتأهل إلى الدور التالي، قبل أن يتمكن بازل من تحقيق المفاجأة والفوز على مانشستر بنتيجة 2-1 وإقصاءه من دور المجموعات، والتأهل مكانه إلى دور الـ16.

وفي المجموعة الثالثة التي تضم كل من أتلتيكو مدريد وتشيلسي وكاراباج وروما، سيسعى البلوز إلى رد الدين للروخوبلانكوس، وتواجه الفريقين في نصف نهائي موسم 2013- 2014 وتعادلا في ملعب فيسنتي كالدييرون سلبيًا، قبل أن يحقق أتلتيكو الفوز في الإياب على تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج بنتيجة 3-1 ليتأهل الفريق الإسباني إلى المباراة النهائية.

وستشهد المجموعة الرابعة التي تضم برشلونة ويوفنتوس وسبورتينج لشبونة وأولمبياكوس مباراة انتقامية بين البرسا والسيدة العجوز، وتواجه الفريقين في ربع نهائي نسخة العام الماضي، وحقق يوفنتوس فوز عريض في لقاء الذهاب في تورينو بثلاثية نظيفة قبل أن يتعادل سلبيًا في الإياب على ملعب الكامب نو ليتأهل اليوفي إلى نصف النهائي ويقصى البرسا مبكرًا من البطولة.

أما المجموعة الخامسة التي تضم كل من إشبيلية وماريبور وسبارتاك موسكو وليفربول، فستكون المباراة الانتقامية فيها بين الريدز والفريق الأندلسي.

وتواجه الفريقين في نهائي الدوري الأوروبي موسم 2015- 2016 في بازل بسويسرا، وتوج إشبيلية باللقب بنتيجة 3-1 ليحرم ليفربول من الفوز بالبطولة إلى جانب حرمانه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

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وتضم المجموعة السادسة كل من فينورد وشاختار ومانشستر سيتي ونابولي، وستكون المباراة الانتقامية بين الفريق الإيطالي والإنجليزي.



ووقع الفريقين معًا في دور المجموعات من موسم 2011- 2012، وحينها تأهل نابولي كوصيف للمجموعة وبفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي الذي حرمه من التأهل حينها للمرة الأولى في تاريخه للدور التالي من دوري أبطال أوروبا، وحينها تعادل الفريقين في مانشستر 1-1 قبل أن يحسم نابولي موقعة إيطاليا بنتيجة 2-1.

وستكون المجموعة السابعة التي تضم بيشكتاش ولايبزيج وموناكو وبورتو على موعد مع مباراة انتقامية بحث عنها فريق الإمارة الفرنسية منذ 13 عامًا.

وتواجه موناكو مع بورتو في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2003- 2004 في مدينة جيلسينكيرشين الألمانية، وحقق الفريق البرتغالي حينها فوزًا عريضًا بثلاثية نظيفة ليحرم فريق الإمارة من أول ألقابه في أعرق المسابقات الأوروبية.

أما المجموعة الثامنة التي تضم كل من ريال مدريد وبروسيا دورتموند وتوتنهام وأبويل القبرصي، فستشهد مواجهة انتقامية بين الريال والسبيرز.

وتواجه ريال مدريد وتوتنهام من قبل في ربع نهائي المسابقة موسم 2010- 2011 وحينها فاز الريال في البيرنابيو برباعية نظيفة قبل أن يكرر فوزه في الإياب على ملعب وايت هارت لين بهدف نظيف.