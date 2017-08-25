أرقام من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا

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أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا التي أجريت أمس عن مجموعات نارية في دور الـ32 من المسابقة الأعرق على صعيد القارة العجوز.

وأوقعت القرعة حال اللقب ريال مدريد في مجموعة الموت إلى جانب كل من بروسيا دورتموند وتوتنهام، كما أوقعت برشلونة إلى جانب يوفنتوس في مباراة مكررة من ربع نهائي النسخة الماضية، كما سيصطدم باريس سان جيرمان بنظيره بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد بحامل لقب الدوري الإنجليزي تشيلسي.

وبدوره استعرض موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أبرز أرقام دور المجموعات عبر التاريخ الحديث للبطولة والذي سينطلق يوم 12 سبتمبر المقبل كالأتي:

- أكثر الفرق مشاركة في دور المجموعات هي ريال مدريد وبرشلونة وبورتو في 22 نسخة مقابل 21 لكل من بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد

- أكثر الفرق تحقيقًا للنقاط في دور المجموعات هي ريال مدريد بواقع 272 نقطة وبرشلونة بواقع 259 نقطة.

- أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف في دور المجموعات هي ريال مدريد بواقع 304 هدف وبرشلونة 284 هدف.

- أكثر فريق نجح في تخطي دور المجموعات هو ريال مدريد في 21 مناسبة.

- أكثر فريق تأهل بصورة متتالية من دور المجموعات هو ريال مدريد في 20 موسم متتالي منذ موسم 1997- 1998.

- أكثر فريق أنهى في صدارة مجموعته بمرحلة المجموعات هو برشلونة في 18 مناسبة.

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- أكثر فريق نجح في تفادي الخسارة في دور المجموعات هو برشلونة وذلك في 10 نسخ سابقة.

- 5 فرق نجحت من قبل في تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات وهي ميلان (1992- 1993) وباريس سان جيرمان (1994- 1995) وسبارتك موسكو (1995- 1996) وبرشلونة (2002- 2003) وريال مدريد (2011- 2012و 2014- 2015).

- الفريق الوحيد الذي أنهى جميع مبارياته بالتعادل في دور المجموعات هو أيك أثينا في موسم 2002- 2003.

- أكثر فريق تسجيلًا للأهداف في دور المجموعات في موسم واحد هو بروسيا دورتموند بواقع 21 هدف في موسم 2016- 2017.

- أقل الفرق استقبالًا للأهداف في موسم واحد من دور المجموعات هي ميلان (1992- 1993) وأياكس (1995- 1996) ويوفنتوس (1996- 1997 و2004- 2005) وفالنسيا (2005- 2006) وليفربول (2005- 2006) وتشيلسي (2005- 2006) ومانشستر يونايتد (2010- 2011) وموناكو (2014- 2015) وباريس سان جيرمان (2015- 2016) بواقع هدف وحيد.

- أكبر فوز في تاريخ دور المجموعات كان من نصيب بروسيا دورتموند الموسم الماضي على حساب ليجيا وارسو بنتيجة 8-4.

- أكثر الفرق تحقيقًا للنقاط وفشلت في تخطي دور المجموعات هي باريس سان جيرمان (1997- 1998) ونابولي (2013- 2014) برصيد 12 نقطة.

- أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات في دور المجموعات هم إيكر كاسياس (87 مباراة) وتشافي (80 مباراة) وراؤول (77 مباراة).

- أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في دور المجموعات هم ليونيل ميسي (57 هدف) وكريستيانو رونالدو (51 هدف) ورود فان نيستلروي (39 هدف).