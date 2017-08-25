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الشك القاتل يدفع مجندا للتخلص من زوجته وإحراق جثتها بالبحيرة

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الشك القاتل يدفع مجندا للتخلص من زوجته وإحراق جثتها بالبحيرة الشك القاتل يدفع مجندا للتخلص من زوجته وإحراق جثتها بالبحيرة

التحرير

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أمر المستشار محمد عبيد، مدير نيابة إيتاي البارود بالبحيرة، بحبس مجند متهم بقتل زوجته، وإشعال النيران في الشقة؛ لشكه في سلوكها 4 أيام على ذمة التحقيق. 

البداية بلاغ تلقاه اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، باندلاع حريق بشقة بشارع رمسيس، وتبين نشوبه بشقة بالطابق الرابع، وتم محاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق بواسطة رجال الإطفاء.

وأسفر الحريق عن وفاة زوجة مستأجر الشقة "أميرة"، 21 سنة؛ متأثرة بإصابتها بحروق متفرقة بالجسم، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى إيتاي البارود العام.

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أفاد تقرير مفتش الصحة بوجود شبهة جنائية، وتم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء محمد أنور هندي، مدير البحث الجنائي، توصلت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة زوج المجني عليها "محمد م."، 21 سنة، مجند، أمكن ضبطه بأحد الأكمنة.

أقر المتهم بارتكابه الجريمة، حيث قتلها وأشعل النيران في الشقة لإخفاء فعلته؛ لشكه في سلوكها، وعاين فريق من النيابة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثة.

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التحرير

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