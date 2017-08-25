أخبار عاجلة

الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية -
إضراب نائب رئيس مدينة الدلنجات داخل المستشفى المركزي -
محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي -
التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن -
طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب -
مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك -
8550 عضوًا صوتوا على لائحة الأهلي الجديدة (صور) -
عمومية الاتحاد السكندري تعتمد لائحة النادي بحضور تاريخي -
500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان -
وزير الخارجية اليمني: طهران سبب أزمة اليمن ولا يمكن أن تكون جزءًا من الحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

ضبط المتهم بتهديد مُقرئ بمطواة داخل سرادق عزاء بالشرفية

Google+ Print
ضبط المتهم بتهديد مُقرئ بمطواة داخل سرادق عزاء بالشرفية ضبط المتهم بتهديد مُقرئ بمطواة داخل سرادق عزاء بالشرفية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ألقت قوات الشرطة بالشرقية، اليوم الجمعة، القبض على المتهم بتهديد الشيخ سيد طنطاوي، بسلاح أبيض لمطالبته باستكمال تلاوة القرآن الكريم داخل سرادق عزاء.

شاهد أيضا

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بضبط "ع .إ."، 47 سنة، فلاح مُقيم بقرية صافور التابعة لمركز ديرب نجم؛ لاتهامه بإشهار مطواة في وجه مقرئ.
 
وأشار المتهم، إلى أن الأمر دُعابة، ومناشدةً له لاستكمال تلاوته، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
يُذكر أن مقطع تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر إشهار المتهم مطواة في وجه الشيخ سيد طنطاوي، مُطالبًا إياه باستكمال القراءة، بعدما كان انتهى، واستجاب المقريء؛ خشية تنفيذ الأخير لتهديده.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
المفتي: من فاته الوقوف بـ«عرفة» فاته الحج كله (فيديو)

المفتي: من فاته الوقوف بـ«عرفة» فاته الحج كله (فيديو)

«نيسان» تواصل دعاياها لسيارتها الكهربائية «ليف» (فيديو)

«نيسان» تواصل دعاياها لسيارتها الكهربائية «ليف» (فيديو)

كيف تخلصت وزارة البيئة من شحنة "اللاندين" السام المخزنة منذ 18 عامًا؟ -فيديو

كيف تخلصت وزارة البيئة من شحنة "اللاندين" السام المخزنة منذ 18 عامًا؟ -فيديو

مد فترة التصويت بعمومية الزمالك.. ومرتضى: أعددنا لائحة ممتازة (فيديو وصور)

مد فترة التصويت بعمومية الزمالك.. ومرتضى: أعددنا لائحة ممتازة (فيديو وصور)