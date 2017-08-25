ضبط المتهم بتهديد مُقرئ بمطواة داخل سرادق عزاء بالشرفية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

ألقت قوات الشرطة بالشرقية، اليوم الجمعة، القبض على المتهم بتهديد الشيخ سيد طنطاوي، بسلاح أبيض لمطالبته باستكمال تلاوة القرآن الكريم داخل سرادق عزاء.

شاهد أيضا

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بضبط "ع .إ."، 47 سنة، فلاح مُقيم بقرية صافور التابعة لمركز ديرب نجم؛ لاتهامه بإشهار مطواة في وجه مقرئ.



وأشار المتهم، إلى أن الأمر دُعابة، ومناشدةً له لاستكمال تلاوته، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



يُذكر أن مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر إشهار المتهم مطواة في وجه الشيخ سيد طنطاوي، مُطالبًا إياه باستكمال القراءة، بعدما كان انتهى، واستجاب المقريء؛ خشية تنفيذ الأخير لتهديده.