علاثة آثمة وخوف من الفضيحة وانتقام.. حل لغز اختفاء طفلة بالإسماعيلية

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كشفت أجهزة الأمن بالإسماعيلية، اليوم الجمعة، ملابسات مقتل طفلة بمدينة فايد، وتبين أن زوجة عمها وراء الجريمة.

تفاصيل الجريمة تعود إلى تقدم "صالح ه."، ببلاغ حول تغيب ابنته "منة" 4 سنوات، أثناء لهوها أمام المنزل بمنطقة "قمة فايد".

شكل اللواء محمد علي حسين، مدير أمن الإسماعيلية، فريق بحث قاده العميد أحمد عبد العزيز، مدير البحث الجنائي، وتبين وجود خلافات بين والد الطفلة و"إيمان" زوجه شقيقه "زكريا"، بعد علم والد الطفلة أنها على علاقة غير مشروعة بنجل شقيقته "كريم م."، 27 سنة، سائق، الذي يتردد على منزلها في غياب الزوج مستغلا صلة قرابته.

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ومع تحذير والد الطفلة لزوجة شقيقه، بدأ يهددها بفضح أمرها إذا لم تنهي هذه العلاقة، وصفعها على وجهها أثناء مشادة كلامية حادة بينهما، مما دفع "إيمان"، إلى الانتقام منه، واستدرجت ابنته إلى منزلها، وأغرقتها داخل "برميل مياه" حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم دفنتها داخل حفرة بمسكنها، وشاركت أسرتها عمليات البحث عنها.

وتمكنت مأمورية من ضباط المباحث من ضبط المتهمة التي أقرت بارتكاب الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.