وزير النقل: مليار دولار لتطوير نُظُم الإشارات للسكة الحديد

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عقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اجتماعين منفصلين مع شركتين من الشركات المنفذة لمشروع تطوير نظم الإشارات.

والتقى الوزير مسئولى شركتى «تاليس» و«الستوم» لمتابعة معدلات التنفيذ فى هذا المشروع الذى يساهم فى رفع معدلات الأمان وسلامة مسير القطارات.

وأكد الوزير، فى تصريحات له اليوم، على ضرورة قيام الشركات المنفذة بتكثيف الأعمال وتقديم جدول زمنى محدد لإنهاء الأعمال، وضرورة إلتزام الشركات بتنفيذ الأعمال طبقًا للجدول الزمنى المقدم، مع توقيع غرامات تأخير فى حالة التأخير عن المواعيد المحددة، طبقًا للتعاقد، مع ضرورة التعاون بين الهيئة والشركات المنفذة والمحليات لإنهاء التصاريح اللازمة للتنفيذ.

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وأشار الوزير إلى أهمية تنفيذ المشروع نظرًا لأهميته الكبيرة فى تطوير منظومة السلامة والامان، وأضاف أن الوزارة تنفذ عددًا من المشروعات الكبرى لتطوير نظم الإشارات بالخطوط الرئيسية للشبكة بإجمالى تكلفة تبلغ مليار دولار، منها خط القاهرة - الإسكندرية، بطول 208 كيلومترات، والذى تنفذه شركة «تاليس»، ويموله البنك الدولى، وخط بنى سويف - أسيوط بطول 250 كيلومترًا، والذى تنفذه شركة «الستوم»، ويموله البنك الدولى، وخط بنها - الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد، بطول 213 كيلو مترًا، والذى تنفذه شركة «سيمنز»، ويموله الصندوق الكويتى والصندوق العربى للإنماء.

وأكد الوزير على الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بخط طنطا - المنصورة - دمياط، ولفت إلى أنه يجرى العمل على تدبير التمويل من صندوق الإنماء الكويتى لاختيار إحدى الشركات العالمية للتنفيذ، كما تم إنهاء ترسية تطوير نظم الإشارات بخط أسيوط - نجع حمادى، لصالح شركة «تاليس»، ويجرى الإعداد لتوقيع العقود الخاصة بالمشروع الذى يموله البنك الدولى.

وأضاف أن وزارة النقل تنهى حاليًا إجراءات اختيار استشارى كورى لإعداد مستندات الطرح والإشراف على تنفيذ لكهربة إشارات المسافة من نجع حمادى إلى الأقصر، كما تضع الوزارة ضمن أولوياتها فى الفترة المقبلة تزويد خطوط الشبكة الرئيسية بأحدث نظم التحكم العالمية فى مسير القطارات «ETCS Level 1»، وهو نظام تحكم آلى حديث يجرى إعداد الدراسات الاستشارية له بمعرفة شركة «ايتلفير» الإيطالية لتزويد المسافة من الإسكندرية إلى نجع حمادى كمرحلة اولى، بالاضافة إلى تزويد 400 جرار بهذا النظام.