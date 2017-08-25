أخبار عاجلة

الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية -
إضراب نائب رئيس مدينة الدلنجات داخل المستشفى المركزي -
محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي -
التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن -
طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب -
مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك -
8550 عضوًا صوتوا على لائحة الأهلي الجديدة (صور) -
عمومية الاتحاد السكندري تعتمد لائحة النادي بحضور تاريخي -
500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان -
وزير الخارجية اليمني: طهران سبب أزمة اليمن ولا يمكن أن تكون جزءًا من الحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وزير النقل: مليار دولار لتطوير نُظُم الإشارات للسكة الحديد

Google+ Print
وزير النقل: مليار دولار لتطوير نُظُم الإشارات للسكة الحديد وزير النقل: مليار دولار لتطوير نُظُم الإشارات للسكة الحديد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

عقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اجتماعين منفصلين مع شركتين من الشركات المنفذة لمشروع تطوير نظم الإشارات.

والتقى الوزير مسئولى شركتى «تاليس» و«الستوم» لمتابعة معدلات التنفيذ فى هذا المشروع الذى يساهم فى رفع معدلات الأمان وسلامة مسير القطارات.

وأكد الوزير، فى تصريحات له اليوم، على ضرورة قيام الشركات المنفذة بتكثيف الأعمال وتقديم جدول زمنى محدد لإنهاء الأعمال، وضرورة إلتزام الشركات بتنفيذ الأعمال طبقًا للجدول الزمنى المقدم، مع توقيع غرامات تأخير فى حالة التأخير عن المواعيد المحددة، طبقًا للتعاقد، مع ضرورة التعاون بين الهيئة والشركات المنفذة والمحليات لإنهاء التصاريح اللازمة للتنفيذ.

شاهد أيضا

وأشار الوزير إلى أهمية تنفيذ المشروع نظرًا لأهميته الكبيرة فى تطوير منظومة السلامة والامان، وأضاف أن الوزارة تنفذ عددًا من المشروعات الكبرى لتطوير نظم الإشارات بالخطوط الرئيسية للشبكة بإجمالى تكلفة تبلغ مليار دولار، منها خط القاهرة - الإسكندرية، بطول 208 كيلومترات، والذى تنفذه شركة «تاليس»، ويموله البنك الدولى، وخط بنى سويف - أسيوط بطول 250 كيلومترًا، والذى تنفذه شركة «الستوم»، ويموله البنك الدولى، وخط بنها - الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد، بطول 213 كيلو مترًا، والذى تنفذه شركة «سيمنز»، ويموله الصندوق الكويتى والصندوق العربى للإنماء.

وأكد الوزير على الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بخط طنطا - المنصورة - دمياط، ولفت إلى أنه يجرى العمل على تدبير التمويل من صندوق الإنماء الكويتى لاختيار إحدى الشركات العالمية للتنفيذ، كما تم إنهاء ترسية تطوير نظم الإشارات بخط أسيوط - نجع حمادى، لصالح شركة «تاليس»، ويجرى الإعداد لتوقيع العقود الخاصة بالمشروع الذى يموله البنك الدولى.

وأضاف أن وزارة النقل تنهى حاليًا إجراءات اختيار استشارى كورى لإعداد مستندات الطرح والإشراف على تنفيذ لكهربة إشارات المسافة من نجع حمادى إلى الأقصر، كما تضع الوزارة ضمن أولوياتها فى الفترة المقبلة تزويد خطوط الشبكة الرئيسية بأحدث نظم التحكم العالمية فى مسير القطارات «ETCS Level 1»، وهو نظام تحكم آلى حديث يجرى إعداد الدراسات الاستشارية له بمعرفة شركة «ايتلفير» الإيطالية لتزويد المسافة من الإسكندرية إلى نجع حمادى كمرحلة اولى، بالاضافة إلى تزويد 400 جرار بهذا النظام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مذيعة يونانية واسمها «ستيلا».. 10 معلومات عن والدة ليلى علوي

مذيعة يونانية واسمها «ستيلا».. 10 معلومات عن والدة ليلى علوي

إضراب نائب رئيس مدينة الدلنجات داخل المستشفى المركزي

إضراب نائب رئيس مدينة الدلنجات داخل المستشفى المركزي

طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب

طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب

مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك

مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك