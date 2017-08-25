التحفظ على 38 طن بطاطس «عفنة» بالشرقية

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تحفظ رجال مباحث التموين بمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، على كمية كبيرة من محصول "البطاطس"، ثبُت أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بعدما تم ضبطها داخل شركة شهيرة لتوزيع المواد الغدائية بطريق "بلبيس – القاهرة" الصحراوي.

البداية كانت بورود معلومات تُفيد بتوريد 150 طنًا من البطاطس، بعضها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لصالح شركة "فارما.ف.ر" بالعاشر من رمضان.

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وبمداهمة مقر شركة التوزيع بطريق "بلبيس – القاهرة" الصحراوي، وأثناء نقل مندوب شركة "فارما" للكمية المُشار إليها، وبفحصها من قبل مُفتشي الأغذية، تبين وجود 38 طنًا منها غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لإصابتها بـ"العفن البني" حيث أنها قد تُسبب أمراضًا سرطانية للإنسان إذا ما تناولها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.