«الزراعة» تنتهي من تهيئة الحدائق لاستقبال زوارها في عيد الأضحى

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الانتهاء من كافة الاستعدادات وتهيئة الحدائق التابعة لها في القاهرة والجيزة والمحافظات المختلفة، لاستقبال زوارها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وإعلان حالة الطوارئ للتيسير على المواطنين وعلاج مشكلات التكدس بها.

وذكرت الوزارة فى بيان لها، اليوم الجمعة، أن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلف الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإلغاء كافة الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحدائق الحيوان والأسماك، وعمل خطة تفصيلية طوال أيام العيد لمواجهة الزحام والمحافظة على الحيوانات ونظافة الحدائق.

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وقال الوزير إنه تم زيادة منافذ دخول حديقة الحيوان وفتح منافذ جديدة للدخول للتيسير ومنع تكدس الزوار على الأبواب، وكذلك زيادة العاملين على هذه الأبواب تيسيرًا على المواطنين، إلى جانب تجديد اللوحات الخاصة بالتعريف بالحيوانات وأماكن تواجدها في الطبيعة وطرق التغذية وفترة التزاوج وفترة الحياة، حتى تكون الزيارة ترفيهية وثقافية فى نفس الوقت، وكذلك زيادة عدد الأسهم الإرشادية وتركيب خرائط جديدة كدليل الحديقة لمساعدة الزوار أثناء التجول ورؤية جميع الحيوانات بسهولة وتوفير الخرائط الورقية بالحديقة أثناء الزيارة.

وتابع البيان أن الوزير أشار إلى أنه تم التنسيق مع مديريات الأمن والصحة بالمحافظات ومرفق الإسعاف وإدارة الحماية المدنية، لمواجهة أي طوارئ أو أزمات والتعامل معها على وجه السرعة، كما تم التنبيه على تواجد أمن الحديقة على مدار 24 ساعة لتأمين الحديقة.