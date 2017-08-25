«التعليم العالي» تعلن موعد تنسيق الناجحين فى امتحانات الدور الثاني للثانوية

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قررت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فتح موقع التنسيق الإلكترونى للطلبة الناجحين فى امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة، ابتداءً من غد السبت، لتسجيل رغباتهم واستئناف تنسيق المرحلة الثالثة التى بدأت بطلبة الشريحة الأولى من الناجحين فى امتحانات الدور الأول.

وأعلنت الوزارة فى بيان لها، اليوم الجمعة، أن تنسيق المرحلة الثالثة يتم فتحه مجددًا أمام طلبة الشريحة الثانية منه، من الناجحين فى امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، التى أُعلِنت أمس الخميس، وذلك ابتداءً من صباح غدٍ السبت، وعلى مدار 3 أيام، تنتهى مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك لتسجيل رغباتهم، كما أعلنت الوزارة أن الفرصة متاحة للطلبة الذين تخلفوا عن المرحلتين الأولى والثانية للتسجيل الإلكترونى خلال نفس الفترة.

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وكانت الوزارة قد أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الثالثة للشعبتين العلمية والأدبية ويبلغ 205 درجات بنسبة 50%، وبعد الانتهاء من تسجيل رغبات طلبة الشريحة الأولى، تم إرجاء إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحان الدور الثانى للثانوية العامة هذا العام، على أن تُعلَن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة كاملة.