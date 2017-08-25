أخبار عاجلة

الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية -
إضراب نائب رئيس مدينة الدلنجات داخل المستشفى المركزي -
محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي -
التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن -
طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب -
مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك -
8550 عضوًا صوتوا على لائحة الأهلي الجديدة (صور) -
عمومية الاتحاد السكندري تعتمد لائحة النادي بحضور تاريخي -
500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان -
وزير الخارجية اليمني: طهران سبب أزمة اليمن ولا يمكن أن تكون جزءًا من الحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. توقيع الكشف على 300 رأس ماشية ضمن قافلة بيطرية بسوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. توقيع الكشف على 300 رأس ماشية ضمن قافلة بيطرية بسوهاج

11:10 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

  • عرض 8 صورة

    69e93c7702.jpg

  • عرض 8 صورة

    bc4e6c6d57.jpg

  • عرض 8 صورة

    3358d14aea.jpg

  • عرض 8 صورة

    8403e099ee.jpg

  • عرض 8 صورة

    271c068815.jpg

  • عرض 8 صورة

    f139357df5.jpg

  • عرض 8 صورة

    a6e9c6833c.jpg

  • عرض 8 صورة

    1ca8ee3a8a.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. إزالة 30 حالة تعد على نهر النيل في سوهاج

الألبوم التالى

بالصور.. إزالة 30 حالة تعد على نهر النيل في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، توقيع الكشف الطبي وإعطاء الأدوية واللقاح لأكثر من 300 رأس من المواشي الكبيرة والصغيرة بقرية السقرية بالزوك الغربية التابعة لمركز المنشاة، في قافلة بيطرية نظمتها كلية الطب البيطري جامعة سوهاج، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، وبمشاركة عميد كلية الطب البيطري ومجموعة من الطلبة.

وأشاد "عبدالمنعم" بجهود كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، والقائمين عليها ونشاطها الملحوظ في قرى المحافظة، مشيرًا إلى أهمية دور الجامعة في المشاركة المجتمعية الفاعلة مع المحافظة لخدمة المواطن السوهاجي، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

وقال صلاح الميري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، إن القافلة البيطرية قامت بأعمالها بقرية السقرية، وأجرت 15 حالة ولادة أبقار وجاموس، و17 عملية جراحية للأبقار والخيول، وعالجت 40 حالة أغنام، و30 ماعز، و8 خيول، و27 رأس أبقار وجاموس، ورش 50 من المواشي والدواجن، وعلاج 122 حالة دواجن من الفراخ والبط والحمام.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. إزالة 30 حالة تعد على نهر النيل في سوهاج

    أخبار

  • وفاة سائق على الطريق الصحراوي بالمنيا.. و"الصحة": طبيعية لأسباب مرضية

    أخبار

  • 480 مليون جنيه لتنفيذ محطة معالجة مياه شرب "ساقلتة" بسوهاج

    أخبار

  • لجنة لحصر أجهزة المستشفيات الجديدة غير المستعملة في سوهاج

    أخبار

إعلان

4272ac5e0d.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية

الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية

محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي

محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي

التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن

التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن

500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان

500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان