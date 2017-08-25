بالصور.. توقيع الكشف على 300 رأس ماشية ضمن قافلة بيطرية بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، توقيع الكشف الطبي وإعطاء الأدوية واللقاح لأكثر من 300 رأس من المواشي الكبيرة والصغيرة بقرية السقرية بالزوك الغربية التابعة لمركز المنشاة، في قافلة بيطرية نظمتها كلية الطب البيطري جامعة سوهاج، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، وبمشاركة عميد كلية الطب البيطري ومجموعة من الطلبة.

وأشاد "عبدالمنعم" بجهود كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، والقائمين عليها ونشاطها الملحوظ في قرى المحافظة، مشيرًا إلى أهمية دور الجامعة في المشاركة المجتمعية الفاعلة مع المحافظة لخدمة المواطن السوهاجي، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

وقال صلاح الميري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، إن القافلة البيطرية قامت بأعمالها بقرية السقرية، وأجرت 15 حالة ولادة أبقار وجاموس، و17 عملية جراحية للأبقار والخيول، وعالجت 40 حالة أغنام، و30 ماعز، و8 خيول، و27 رأس أبقار وجاموس، ورش 50 من المواشي والدواجن، وعلاج 122 حالة دواجن من الفراخ والبط والحمام.