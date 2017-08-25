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حافلات الأهلي تبدأ نقل الأعضاء إلى مدينة نصر (صور)

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بدأت الحافلات التي خصصها النادي الأهلي بنقل أعضاء القلعة الحمراء، من مقر الجزيرة وفرع الشيخ زايد إلى مقر مدينة نصر، وذلك  للتصويت على لائحة النظام الأساسي.

وكان قد قام النادي الأهلي بتوفير 20 حافلة كبيرة لنقل الأعضاء لتوفير أكبر قدر من الراحة للأعضاء، لتسهيل الأمور عليهم.

وكان قد بدأ أعضاء النادي الأهلي بالتوافد للتصويت على لائحة النظام الأساسي للقلعة الحمراء، في مقر النادي بمدينة نصر، حيث سيستمر التصويت بالجمعية العمومية اليوم الجمعة حتى الساعة السابعة مساءً. (طالع التفاصيل والصور)

وتستكمل فعاليات الجمعية العمومية يوم السبت بمقر النادي بالجزيرة، حيث يفتح باب التسجيل والتصويت من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءً. 

ويكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 8% من إجمالي أعضاء النادي والمقدر بـ12.500 عضو،ويتم العمل بلائحة الأهلي الخاصة حال موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالجمعية على إقرار اللائحة. 

وتقام الجمعية العمومية للأهلي تحت إشراف قضائي كامل على مدار اليومين بمقري مدينة نصر والجزيرة، حيث من المقرر أن يتم تشميع صناديق التصويت على اللائحة وكشوف الحاضرين بمعرفة القضاة ونقلها من مقر مدينة نصر إلى الجزيرة. 

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