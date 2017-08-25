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بالصور.. إزالة 30 حالة تعد على نهر النيل في سوهاج

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إزالة 30 حالة تعد على نهر النيل في سوهاج

10:52 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

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سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، إزالة 30 حالة تعد على نهر النيل بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة شمال المحافظة.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة، وإزالة أي تعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية فورًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

وأوضح محمد عبدالحميد إمبابي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، أن الوحدة المحلية قامت بحملة بالتعاون مع الجهات الأمنية وبمشاركة عمال ومعدات الوحدة المحلية وإدارات الأملاك والتنظيم وإدارة حماية النيل بإزالة تلك المخالفات.

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