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ضبط 59 قرصا مخدرا و3 هواتف محمولة قبل تهريبها لسجين بسوهاج

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مصراوي Masrawy

ضبط 59 قرصا مخدرا و3 هواتف محمولة قبل تهريبها لسجين بسوهاج

10:48 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

ضبط 59 قرصا مخدرا و3 هواتف محمولة قبل تهريبها لسجين بسوهاج

ارشيفية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، من ضبط عامل أثناء محاولته إدخال أقراص مخدرة، وهواتف محمولة لشقيقه المحبوس على ذمة قضية "هتك عرض" من خلال زيارة المحبوسين.

وتلقى اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج، إخطارًا مركز شرطة طما، يفيد بأنه أثناء قيام ضباط وحدة مباحث المركز بالإشراف على زيارة المساجين بسجن المركز تمكنوا من ضبط "يوسف خالد محي الدين" 17 عامًا، عامل، يقيم بناحية الزهراء دائرة المركز، وبحيازته 59 قرصًا مخدرًا، و3 هواتف محمولة، وشاحن أثناء محاولته توصيلها لشقيقه "كريم" المحبوس احتياطيًا فـي القضية رقم 918 جنح المركز لسنة 2017 "هتك عرض".

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 3536 إداري المركز لسنة 2017.

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