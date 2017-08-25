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مقتل 14 شخصا جراء سقوط حافلة في البحر بروسيا

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مصراوي Masrawy

مقتل 14 شخصا جراء سقوط حافلة في البحر بروسيا

11:09 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

مقتل 14 شخصا جراء سقوط حافلة في البحر بروسيا

مقتل 14 شخصا جراء سقوط حافلة

موسكو- (أ ش أ):

قتل ما لا يقل عن 14 شخصا إثر سقوط حافلة في البحر في منطقة "كراسنودار" في روسيا.

وقال مسئول في وزارة الطوارئ الروسية -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم -الجمعة- "إن 14 شخصا قتلوا في حادث سقوط الحافلة وتم انقاذ 24 شخصا آخرين نٌقل منهم ثمانية إلى المستشفى".

وأوضح مسئولو الوزارة أن الحافلة تتبع شركة تقوم ببناء أحد الأرصفة لشركة "تامانفتجاس" للنفط والغاز وكانت تقل العمال إلى مقر عملهم، وقد شارك ما يقرب من 100 شخص في عمليات البحث والانقاذ باستخدام 29 مركبة ومعدة للبحث عن الضحايا والناجين ورفع الحافلة.

وأرجعت التحقيقات الأولية سبب الحادث إلى تعطل فرامل الحافلة مما أدى إلى عدم تمكن السائق من السيطرة عليها وانحرافها وسقوطها في البحر.

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مصراوي Masrawy

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