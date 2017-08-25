أخبار عاجلة

الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية -
إضراب نائب رئيس مدينة الدلنجات داخل المستشفى المركزي -
محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي -
التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن -
طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب -
مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك -
8550 عضوًا صوتوا على لائحة الأهلي الجديدة (صور) -
عمومية الاتحاد السكندري تعتمد لائحة النادي بحضور تاريخي -
500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان -
وزير الخارجية اليمني: طهران سبب أزمة اليمن ولا يمكن أن تكون جزءًا من الحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

9 قتلى بينهم أطفال في غارة على حي سكني جنوب صنعاء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

9 قتلى بينهم أطفال في غارة على حي سكني جنوب صنعاء

11:04 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

9 قتلى بينهم أطفال في غارة على حي سكني جنوب صنعاء

ارشيفية

(أ ف ب):

قتل تسعة اشخاص بينهم اطفال في غارة جوية استهدفت الجمعة حيا سكنيا جنوب العاصمة اليمنية صنعاء وادت إلى تدمير مبنيين، بحسب ما أفاد شهود وكالة فرانس برس.

وقال محمد أحمد الذي يسكن أحد المبنيين في حي فج عطان عند الاطراف الجنوبية للمدينة "اخرجناهم من تحت الانقاض الواحد تلو الاخر، بعضهم أطفال من أسرة واحدة"، مضيفا "نقلنا حتى الآن تسعة شهداء إلى المستشفى".

وأضاف "عندما ضرب الصاروخ، دمر أحد المبنيين فورا فأدى ذلك إلى تدمير المبنى المجاور له ايضا. بعض السكان نجوا، واخرون علقوا تحت الانقاض، بينهم من استشهد، وبينهم من اصيب".

وأفاد مصور وكالة فرانس برس أن المبنيين المؤلف كل منهما من ثلاثة طوابق، دمرا بالكامل. واظهرت صور التقطها المصور انقاضا في موقع الضربة.

وذكرت من جهتها قناة "المسيرة" الناطقة باسم المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة، أن الضربة الجوية أدت إلى مقتل 14 مدنيا بينهم ستة اطفال، متهمة التحالف العربي بقيادة بالوقوف خلفها.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قطر تعلن إغلاق سفارة تشاد بالدوحة

    أخبار

  • محلل: قطر تستعد للانسحاب من مجلس التعاون الخليجي

    أخبار

  • الجيش اليمني يقتل 5 عناصر من الحوثيين في محافظة شبوة

    أخبار

  • الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية السعودية

    أخبار

إعلان

1f93a90b19.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
دار الإفتاء تؤيد تعليمات السعودية بشأن تنظيم الوقوف بـ"عرفة"

دار الإفتاء تؤيد تعليمات السعودية بشأن تنظيم الوقوف بـ"عرفة"

رئيس بعثة الحج الرسمية يتوجه إلى السعودية

رئيس بعثة الحج الرسمية يتوجه إلى السعودية

الصحة: وفاة ثامن حاج مصري في السعودية

الصحة: وفاة ثامن حاج مصري في السعودية

الصحة: وفاة ثامن حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة ثامن حاج مصري بالأراضي السعودية