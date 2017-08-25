9 قتلى بينهم أطفال في غارة على حي سكني جنوب صنعاء

(أ ف ب):

قتل تسعة اشخاص بينهم اطفال في غارة جوية استهدفت الجمعة حيا سكنيا جنوب العاصمة اليمنية صنعاء وادت إلى تدمير مبنيين، بحسب ما أفاد شهود وكالة فرانس برس.

وقال محمد أحمد الذي يسكن أحد المبنيين في حي فج عطان عند الاطراف الجنوبية للمدينة "اخرجناهم من تحت الانقاض الواحد تلو الاخر، بعضهم أطفال من أسرة واحدة"، مضيفا "نقلنا حتى الآن تسعة شهداء إلى المستشفى".

وأضاف "عندما ضرب الصاروخ، دمر أحد المبنيين فورا فأدى ذلك إلى تدمير المبنى المجاور له ايضا. بعض السكان نجوا، واخرون علقوا تحت الانقاض، بينهم من استشهد، وبينهم من اصيب".

وأفاد مصور وكالة فرانس برس أن المبنيين المؤلف كل منهما من ثلاثة طوابق، دمرا بالكامل. واظهرت صور التقطها المصور انقاضا في موقع الضربة.

وذكرت من جهتها قناة "المسيرة" الناطقة باسم المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة، أن الضربة الجوية أدت إلى مقتل 14 مدنيا بينهم ستة اطفال، متهمة التحالف العربي بقيادة السعودية بالوقوف خلفها.