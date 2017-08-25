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وزير الخارجية الألماني يستقبل العداءات الموجهة من تركيا لشخصه برصانة

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الألماني يستقبل العداءات الموجهة من تركيا لشخصه برصانة

10:57 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

وزير الخارجية الألماني يستقبل العداءات الموجهة من تركيا لشخصه برصانة

وزير الداخلية الألماني زيجمار جابريل

برلين- (د ب أ):

استقبل وزير الداخلية الألماني، زيجمار جابريل، العداءات الأخيرة الموجهة من تركيا لشخصه برصانة.

وقال جابريل، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: "يمكنني التعامل مع ذلك بحرفية، ما أجده أسوأ هو ما قاله الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان عن ألمانيا، النازية-ألمانيا".

وذكر جابريل أنه يرى في تلك التصريحات إشارة بفقدان الحجج، مضيفا أنه لا يمكنه لذلك أخذها على محمل الجد.

يذكر أن وزير الشؤون الأوروبية التركي عمر جيليك اتهم جابريل ونظيره النمساوي زباستيان كورتس بنسخ خطاب العنصريين.

وردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكانه أن يوصي شخصيا مواطنيه بقضاء عطلة في تركيا، قال جابريل: "لا يمكن فعل ذلك (قضاء عطلة في تركيا) حاليا بضمير مرتاح"، وذلك في إشارة منه إلى مخاطر التعرض للاعتقال في تركيا، مضيفا أن كل فرد عليه أن يدرس مثل هذا القرار جيدا، وقال: "لا يمكننا اتخاذ القرار كدولة بالنيابة عن أحد".

يذكر أن الألمانية أعلنت قبل نحو شهر تخليها عن السياسة المعتدلة مع أردوغان، وذلك في أعقاب القبض على الناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر. وشدد جابريل في ذلك الحين إرشادات السفر إلى تركيا وحذر الشركات الألمانية من الاستثمار هناك.

وتشهد العلاقات التركية الألمانية توترا شديدا منذ شهر نيسان/ابريل على خلفية قيام برلين بمنع ساسة اتراك للترويج للاستفتاء الذي جرى في ذات الشهر لتوسيع صلاحيات الرئيس التركي ، ومنع انقرة برلمانيين المان بزيارة جنود المان في قاعدة انجرليك، أضافة إلى اعتقال الصحفي الألماني التركي دينيز يوجيل في تركيا.

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