استدعاء الجيش الصيني لمساعدة مكاو في جهود الانقاذ بعد إعصار قوي

بكين- (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أنه تم استدعاء الجيش الصيني للمساعدة في جهود الانقاذ والاغاثة في مكاو التي تعج بالكازينوهات، مع ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب إعصار "هاتو" إلى 17 شخصا.

وتعاني المدينة جراء أقوى إعصار يضرب جنوب الصين منذ عقود، وأسفر عن إصابة المئات وحدوث دمار واسع النطاق.

وطالبت مكاو، وهي منطقة إدارية صينية خاصة، جيش التحرير الشعبي بالمساعدة في جهود الانقاذ والاغاثة، وهي الأولى التي توجه فيها مثل هذا الطلب منذ عودة المستعمرة البرتغالية السابقة إلى الصين في عام 1999 .

وسوف يساعد جنود الجيش المتمركزون في مكاو في عمليات الانقاذ في المدينة، حيث قتل تسعة وأصيب 244، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" والحكومة المحلية.

ولقي ثمانية أشخاص آخرون حتفهم في إقليم جوانجدونج المجاور.