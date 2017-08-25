غدًا.. بدء تنسيق الدور الثاني والمتخلفين في المرحلتين الأولى والثانية
غدًا.. بدء تنسيق الدور الثاني والمتخلفين في المرحلتين الأولى والثانية
11:03 ص الجمعة 25 أغسطس 2017
وزارة التعليم العالي
كتب- محمد قاسم:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الثانوية العامة بالدور الثاني للعام الحالي، ابتداءً من غد السبت، حتى مساء الإثنين الموافق 28 أغسطس، وذلك لتسجيل رغباتهم.
وأكدت الوزارة في بيان، الجمعة، أن الفرصة متاحة للطلاب الذين تخلفوا عن المرحلتين الأولى والثانية للتسجيل الإلكتروني خلال ذات الفترة.
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