وزير النقل: مشروعات بمليار دولار لتطوير منظومة الإشارات بالسكك الحديدية

كتب - عبد الله قدري:

عقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اجتماعين منفصلين مع شركتين من الشركات المنفذة لمشروع تطوير نظم الإشارات بالسكك الحديدية، في إطار المتابعة الدورية لمشروع تطوير منظومة الإشارات الكهربائية بخطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

والتقى الوزير بمسؤولي شركتي تاليس والستوم لمتابعة معدلات التنفيذ في هذا المشروع الذي سيساهم في رفع معدلات الأمان وسلامة سير القطارات، بحسب بيان وزارة النقل اليوم الجمعة.

وأكد الوزير ضرورة قيام الشركات المنفذة بتكثيف الأعمال وتقديم جدول زمني محدد لإنهاء الأعمال وضرورة التزام الشركات بتنفيذ الأعمال طبقا للجدول الزمني المقدم وأي تأخير عن ذلك يتم توقيع غرامات تأخير طبقا للتعاقد، وضرورة التعاون بين الهيئة والشركات المنفذة والمحليات لإنهاء التصاريح اللازمة لتنفيذ الأعمال.

وأشار إلى أهمية هذا المشروع الكبيرة في تطوير منظومة السلامة والأمان، موضحًا أن وزارة النقل تنفذ عددًا من المشروعات الكبرى لتطوير نظم الإشارات بالخطوط الرئيسية للشبكة بإجمالي تكلفة تبلغ مليار دولار منها (خط القاهرة - الإسكندرية) بطول 208 كم والذي تنفذه شركة تاليس، وممول من البنك الدولي، و(خط بني سويف - أسيوط) بطول 250 كم والذي تنفذه شركة الستوم، وممول من البنك الدولي، و(خط بنها - الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد) بطول 213 كم والذي تنفذه شركة سيمنز، وممول من الصندوق الكويتي والصندوق العربي للإنماء.

ولفت عرفات إلى أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بخط طنطا المنصورة دمياط وجار تدبير التمويل من صندوق الإنماء الكويتي لاختيار إحدى الشركات العالمية للتنفيذ وكذلك تم إنهاء ترسية تطوير نظم الإشارات بخط أسيوط - نجع حمادي، لشركة تاليس وجار الإعداد لتوقيع العقود لهذا المشروع الممول من البنك الدولي، مشيرا إلى أن وزارة النقل تنهي حاليا إجراءات اختيار استشاري كوري لإعداد مستندات الطرح والإشراف على التنفيذ لكهربة إشارات المسافة من نجع حمادي إلى الأقصر.

وأوضح وزير النقل أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها في الفترة المقبلة تزويد خطوط الشبكة الرئيسية بأحدث نظم التحكم العالمية في سير القطارات ETCS Level 1 وهو نظام تحكم آلي حديث جار إعداد الدراسات الاستشارية له بمعرفة شركة ايتلفير الإيطالية لتزويد المسافة من الإسكندرية إلى نجع حمادي (مرحلة أولى) بالإضافة إلى تزويد 400 جرار بهذا النظام.