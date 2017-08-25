كندا تلغي "تمييز الجنس" في جوازات سفرها

كتب - مصراوي:

تستعد كندا لإطلاق جوازات سفر جديدة، وستتميز عن الجوازت القديمة، بعدم تحديد الجنس.

وبحسب صحيفة هافينغتون بوست الكندية، قال وزير الهجرة الكندي أحمد حسين، إن الجوازات الجديدة سيتم فيها إلغاء خانة الجنس، حيث لن يوضع جنس الشخص حامل الجواز، ذكرًا كان أم أنثى.

ووفقًا للصحيفة، فإن أعضاء المجتمع المدني المتحولين جنسيا يطالبون منذ وقت طويل لوضع جوازات سفر محايدة جنسيًا.

وقد أعلنت وزارة العدل الكندية في مايو أن هناك تغييرات تحدث، وأن رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو قد أكد على ضرورة وضع عمود أو أختيار ثالث في جواز السفر.

وفي الصيف إعتمد البرلمان الكندي تعديلات جديدة على قانون حقوق الانسان، يحظر بموجبها وضع الجنس على الهوية الشخصية أو التعبير عن الجنس كأساس للتمييز.

من جهته أكد "حسين"، أنه يجب على جميع الكنديين أن يشعروا بالأمان، و أن يعيشوا وفقًا لهويتهم الجنسية.