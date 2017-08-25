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الصين تنتقد العقوبات اليابانية المتعلقة بكوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

الصين تنتقد العقوبات اليابانية المتعلقة بكوريا الشمالية

10:40 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

الصين تنتقد العقوبات اليابانية المتعلقة بكوريا الشمالية

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي

بكين- (د ب أ):

ذكرت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن بلادها غير راضية وتعارض بقوة العقوبات، التي فرضتها اليابان على شركات صينية ومواطن صيني، بسبب ما يزعم من دعمهم برنامج الأسلحة الكوري الشمالي.

وقالت المتحدثة، هوا شوينج، خلال مؤتمر صحفي في بكين "نعارض بقوة أي عقوبات خارج إطار قرارات مجلس الامن الدولي، لاسيما تلك التي تستهدف شركات صينية".

وأضافت "نحث الجانب الياباني على وقف ذلك. إذا استمر في ذلك، فإنه يجب عليه أن يقبل النتائج".

كانت اليابانية قد ذكرت في وقت سابق اليوم الجمعة أنها قررت فرض عقوبات على كيانات وأفراد يدعمون ، في ظل مواجهة تهديد صاروخي متزايد من جانب بيونجيانج.

وأضافت الحكومة أن طوكيو تستهدف أربع شركات صينية وشركتين ناميبيتين وشخص صيني وآخر كوري شمالي، لقيامهم بمساعدة بيونجيانج في برامجها النووية والصاروخية الباليستية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا إن "كوريا الشمالية قامت مرارا بتنفيذ أعمال استفزازية".

وأضاف: "قررنا العمل بتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة واتخذنا تلك الإجراءات الجديدة في انعكاس لما اتخذته واشنطن".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات يوم الثلاثاء على 16 كيانا صينيا وروسيا على صلة بالبرامج النووية والصاروخية الباليستية لكوريا الشمالية.

كان مجلس الأمن الدولي قد فرض في مطلع الشهر الجاري عقوبات على كوريا الشمالية بسبب تجاربها الصاروخية .

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