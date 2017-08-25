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وزير القوى العاملة يتابع حالة مصاب تشاجر معه صاحب العمل باليونان

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مصراوي Masrawy

وزير القوى العاملة يتابع حالة مصاب تشاجر معه صاحب العمل باليونان

10:43 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

وزير القوى العاملة يتابع حالة مصاب تشاجر معه صاحب العمل باليونان

وزير القوى العاملة محمد سعفان

كتبت - نورا ممدوح:
زار المستشار أشرف فؤاد رئيس مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بأثينا، عامل ونش علي مركب صيد، أصيب بكسر مضاعف في الساق اليسري، ويرقد بمستشفي تزانيو بمنطقة "بريا"، للوقوف على حالته وأسباب الإصابة، وتوعيته بحقوقه العمالية والطبية خلال فترة العلاج وبعدها طبقا للقانون اليوناني.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، كلف المستشار العمالي بأثينا ، بمتابعة حالة العامل المصاب وتوعيته بحقوقه العمالية ، وإبلاغه تمنياته بالشفاء العاجل.

وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالي باليونان أشرف فؤاد ، أشار فيه إلي أنه قام بزيارة العامل المصاب وكانت الإصابة عبارة عن كسر مضاعف بالساق اليسرى مع عملية تركيب شريحة معدنية، منوها إلى أن الإصابة جاءت نتيجة شجار بين العامل وصاحب المركب وابنه ، مما أدى إلى هذه الإصابة التى من الممكن أن تترك له عاهة مستديمة.

وأكد المستشار العمالي للعامل المصاب وقوف مكتب التمثيل العمالي معه للمطالبة بكل حقوقه القانونية سواء في التعويض أو رفع قضية عن طريق توكيل محامي.

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