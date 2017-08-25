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مصرع مزارع صعقا بالكهرباء أثناء إصلاحه "مروحة" بسوهاج

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مصراوي Masrawy

مصرع مزارع صعقا بالكهرباء أثناء إصلاحه "مروحة" بسوهاج

10:45 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

ارشيفية

سوهاج – عمار عبدالواحد:لقي مزارع مصرعه صعقًا بالكهرباء، اليوم الجمعة، أثناء إصلاحه مروحة سقف، في منزله بناحية قرية القبيصات دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج.وتلقى اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مستشفى طهطا العام بوصول "محمد محمود نجدي" 33 عامًا، مزارع ويقيم بناحية القبيصات دائرة مركز طهطا، جثة هامدة.بسؤال نجل عم المتوفـى "حمدي محمد نجدي" 33 عامًا، مزارع، قرر بأنه أثناء قيام المذكور بإصلاح مروحة سقف بمنزله لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية، ما نتج عنه صعقه ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية.بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.حُرر عن ذلك المحضر رقم 3385 إداري المركز لسنة 2017.

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