هل يساعد شرب المياه الدافئة على الريق في التخسيس؟

كتبت- ميادة وسام:

شرب المياه الساخنة والليمون من أجل حرق الدهون، عادة صباحية لدى الكثير ممن يحلمون بجسد رشيق، فى حين أن تناولها بمفردها، يعزز أيضا من حرق المزيد من السعرات الحرارية.

ويذكر حازم المصرى أخصائى تغذية بالمركز المصرى البريطانى لدراسة السمنة لـ "مصراوي"، أن شرب المياه الباردة وليست المثلجة فعالة بشكل أكبر فى حرق الدهون حيث تعتبر سعرارتها الحرارية صفر، مما يجعل الجسم يبذل طاقة أكبر عند تناولها، حتى يعادلها مع حرارة الجسم.

لذلك يفضل تناول كوب فى الصباح عند الاستيقاظ ، و قبل الخلود للنوم، بالإضافة إلى تناولها بكميات وفيرة طوال اليوم.